СК возбудил дело после избиения подростков 40 мигрантами в Новой Москве

После нападения школьников-мигрантов на подростков в Новой Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

До этого в СМИ появилась информация о том, что в одной из московских школ около 40 мигрантов избили трех учеников. Двое пострадавших находятся в больнице. Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в этой школе.

Ранее после избиения подростком-мигрантом школьника в Тюмени также было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство". Конфликт начался с того, что группа несовершеннолетних попыталась заставить школьника встать на колени и извиниться перед фигурантом на камеру.