Главе Дегтярска Вадиму Пильникову продлили домашний арест

На Среднем Урале суд продлил меру пресечения главе Дегтярска Вадиму Пильникову.

Напомним, изначально Пильников находился в СИЗО, но в феврале его отпустили под домашний арест. Срок заканчивался на этой неделе, 5 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, следователь вышел с ходатайством о продлении чиновнику домашнего ареста. Изучив материалы, Ревдинский городской суд продлил меру пресечения Вадиму Пильникову до 29 апреля 2025 года.

Напомним, силовики задержали мэра Дегтярска в начале декабря прошлого года. Ему вменили статью УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". После задержания Пильникова был арестован бывший замглавы администрации Дегтярска Виктор Солдатов. Его отправили в СИЗО по делу о посредничестве во взятке в особо крупном.