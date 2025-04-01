ФАС: цены на картофель стабилизировались в 30 регионах

В Федеральной антимонопольной службе заявили о положительном эффекте по стабилизации цен на картофель.

Речь идет о 30 субъектах, где заключены соглашения об ограничении цен/наценок. В службе указали, что ряд торговых сетей добровольно сдерживает наценки на отдельные позиции социально значимых продовольственных товаров, к которым, в том числе относится картофель. Власти регионов активно используют разработанный ФАС механизм стабилизации цен на товары в рамках постановления правительства №662. Они заключают с хозяйствующими субъектами соглашения об ограничении цен/наценок. По состоянию на март по картофелю такие соглашения заключены в 30 регионах, сообщают "Известия".

Напомним, в России могут ввести госрегулирование цен на картофель. Розничные цены на него выросли на 92%.