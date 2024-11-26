Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить стоимость картофеля

Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу России просят проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях.

С соответствующей просьбой обратился заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный. Он указал, что к нему обращаются избиратели, не понимающие причин резкого подорожания картофеля. Парламентарий сослался на данные Росстата, согласно которым, с начала 2024 года цена на данный овощ увеличилась на 74%. При этом в стране нет дефицита, или ажиотажного спроса на него.

"Почему же такие накрутки в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 рублей, то в магазинах цена в четыре-пять раз выше", — отметил Выборный.

Депутат также подчеркнул, что в ряде магазинов картофель продается от 85 руб. и дороже, притом, что этот товар отнесен к группе социально значимых. Выборный напомнил: в 2023 году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%, сообщают "Известия".

Всему виной низкие объемы урожая, высокий спрос, а также сокращение импорта. Минсельхоз собирается увеличить импорт из дружественных стран — риск дефицита эта мера снизит, но стоимость — нет.