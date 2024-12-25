25 Декабря 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России ритейлеры и производители начали фиксировать цены на картофель

В России торговые сети и производители договорились о фиксации цен на определенный вид картофеля.

Речь идет о немытом овоще в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм. Как сообщил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, такое решение принято на днях. Инициативу подтвердили в X5 Group, в которую входят торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Чижик", а также три крупных производителя картофеля, которые либо прорабатывают действующие контракты по закупке корнеплода, либо заключают новые.

Красильников указал, что осуществляются аналогичные переговоры с другими федеральными сетями и производителями. Отмечается, что это совместное решение по ограничению как торговых сетей в их наценке на картофель, так и производителей в продаже овоща ритейлу. Инициатива должна стабилизировать цены и повысить доступность картофеля на прилавке.

Исполнительный директор сослался на данные Росстата, согласно которым, в среднем россиянин потребляет 4,5 кг овоща в месяц или 54 кг в год, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу России просят проверить обоснованность ценообразования стоимости картофеля в торговых сетях.

Теги: магазины, картофель, овощи


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Ранее 26.11.2024 04:04 Мск Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить стоимость картофеля

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