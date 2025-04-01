01 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России могут ввести госрегулирование цен на картофель

В России могут ввести госрегулирование цен на картофель.

С такой инициативой к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В документе сказано, что по итогам прошлого года картофель стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. Розничные цены на него выросли на 92%: с 28 руб. в декабре 2023 года до 57 руб. в декабре 2024 года. В 2025 году рост цен на картофель продолжается.

По словам парламентария, постановлением кабмина установлено, что предельные цены на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней подряд их стоимость увеличивается на 10% и более с учетом сезонных факторов. Чернышов просит провести мониторинг ценовой динамики на картофель, учесть возможные сезонные колебания и в случае подтверждения увеличения стоимости свыше установленных параметров инициировать процесс введения временного ограничения цен на этот социально значимый продукт.

Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан, указал вице-спикер, сообщают "Известия".

Напомним, В России торговые сети и производители договорились о фиксации цен на определенный вид картофеля. Речь идет о немытом овоще в сетках весом 25 кг и диаметром от 50 до 80 мм.

Теги: картофель, продукты


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