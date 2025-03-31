Глава Тюмени провёл ротацию кадров

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил о ротации руководителей городских управ.

Руководителем управы Центрального округа назначен Евгений Триль, который с 2022 г. возглавлял управу Восточного округа. Руководителем управы Ленинского округа назначен Илья Махарашвили. Исполнять обязанности руководителя управы Восточного округа будет Иван Хохряков. Артём Павлюченко назначен советником главы, ему предстоит заниматься вопросами архитектурно – градостроительной деятельности и урбанистики.

Все назначенные руководители зарекомендовали себя как компетентные специалисты, обладающие глубокими знаниями и опытом во вверенной им сфере деятельности, написал Афанасьев в своём telegram-канале.