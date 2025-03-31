Уже завтра в части Иркутской области могут тотально запретить майнинг

В южной части Иркутской области, где есть дефицит электроэнергии, уже завтра, 1 апреля, могут полностью запретить майнинг. Речь идёт о времени до 2031 г.

Ранее на юге региона действовал сезонный запрет, но местные власти выступили за более строгие ограничения. Мощности отключенных майнеров предложено изымать в пользу других потребителей. Крупные майнинговые центры потребляют там до 650 МВт.

Предложение об ограничении деятельности добытчиков криптовалюты вплоть до 15 марта 2031 г. глава региона Игорь Кобзев направил президенту Владимиру Путину 17 февраля ("Ъ" видел письмо). Губернатор также предложил разработать механизм возмездного "изъятия мощности у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой в пользу реализации значимых для региона социально-экономических задач".

Ранее запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 г. собрались ввести в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Об этом говорится в сообщении кабинета министров по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Его провел вице-премьер РФ Александр Новак. Позже Правительство России до 2031 г. запретило майнинг цифровой валюты в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также четырёх регионах, присоединённых в 2022 г.