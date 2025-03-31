В общественном транспорте Екатеринбурга перестала работать оплата по QR-коду

Сегодня утром жители Екатеринбурга не смогли оплатить проезд в общественном транспорте через СБП. Как передает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с местной администрацией, проблема заключается в неполадках на серверах.

"Мы знаем причину - проблемы на стороне провайдера, точнее - неполадки на серверах. Они обнаружили себя в 6.00 и проблема уже решается. Скоро все будет хорошо", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 января 2025 года жители Екатеринбурга могут оплачивать проезд в общественном транспорте по QR-коду. Это намного выгоднее, так как в таком случае стоимость поездки снижается с 33 до 29 рублей.