Учредитель завода "Телта", его заместитель и главбух не признали вину в хищении 33,8 миллионов рублей

Учредитель пермского телефонного завода "Телта" Игорь Морозов, его заместитель Алексей Высоков и главный бухгалтер предприятия Елена Гришина не признают вину в хищении 33,8 млн рублей при изготовлении 7 тыс. военно-полевых телефонных аппаратов, сообщает ТАСС.

Бывший ведущий специалист Минобороны России Алексей Пальмов частично признал вину.

"Преступление я не совершала, поскольку никого не обманывала и ничьим доверием не злоупотребляла, поэтому виновной себя не признаю. В сговор не вступала ни с кем, корыстную цель не преследовала", - заявила Гришина после оглашения прокурором обвинительного заключения.

По ее словам, следствие сделало ошибочные выводы. Морозов и Высоков также заявили о непризнании вины. "Вину признаю частично", - отметил в свою очередь Пальмов, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, по данным следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд рублей в рамках государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 33,8 млн рублей, которые распределили между собой. Помимо этого, гендиректор завода "Телта" и главный бухгалтер проходят по делу о взятке экс-начальнику главного управления связи ВС РФ Вадиму Шамарину. В рамках этого расследования оба признали вину, написали явку с повинной и сотрудничают со следствием.