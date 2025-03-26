Мошенники используют уязвимости в защите банков для ночного "отмыва" денег

Злоумышленники в России начали использовать "дыры" в системах безопасности малых банков, чтобы "отмывать" через них деньги.

Как заявил зампред правления банка "Новиком" Андрей Макоско, системы контроля за "отмыванием" в таких организациях могут работать неэффективно. Мошенники заставляют жертв открывать счета в менее защищенных финансовых учреждениях, указали в пресс-службе "Сбера". Их уговаривают перевести туда свои средства, после чего они выводятся из банка в обход ее менее развитой антифрод-системы.

Вице-президент по информационной безопасности банка "Дом.РФ" Дмитрий Никишов заявил, что в небольших банках лимиты на вывод средств могут быть выше, чем у крупных.

В том числе, поэтому ааферисты стараются проводить операции именно через них. В ВТБ также подтвердили рост активности дропперов в ночное время.

Эксперты считают, что у средних и малых банков, как правило, нет настолько продвинутых систем, как у топ-игроков рынка. Там не используют искусственный интеллект и анализ "больших данных", а команды финансового мониторинга сокращаются до минимума или совмещают сразу несколько функций, сообщают "Известия".