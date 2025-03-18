Осужденный за взятку экс-глава ГИБДД Ивделя не смог обжаловать приговор

На Среднем Урале вступил в силу приговор экс-начальнику ГИБДД Ивделя Максиму Анисимкову, осужденному за взятку. Обжаловать решение суда у него не получилось.

В апреле 2023 года Анисимков был задержан после получения 120 тысяч рублей. Как было установлено следствием, деньги передавались за непривлечение юридического лица к административной ответственности. После служебной проверки он был уволен из полиции. В отношении экс-силовика возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.

В дальнейшем Максим Анисимков свою вину не признал, но Ивдельский городской суд признал его виновным по статьям УК РФ "Получение должностным лицом взятки в значительном размере" и "Злоупотребление полномочиями". Бывший глава ГИБДД Ивделя получил 3,5 года колонии общего режима. Также он был лишен права занимать определенные должности на срок 2 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор Анисимкову был обжалован в вышестоящей инстанции. Изучив дело, облсуд оставил его без изменения по существу. Теперь приговор вступил в силу и экс-полицейский отправится в колонию.