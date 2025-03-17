Приговор осужденному за госизмену бывшему инженеру УВЗ вступил в силу

Вступил в силу приговор жителю Нижнего Тагила, бывшему инженеру "Уралвагонзавода" Данилу Мухаметову. Мужчину признали виновным в государственной измене.

Как было установлено, Мухаметов с супругой Викторией передавали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера. В 2023 году супруги были задержаны в результате спецоперации ФСБ в Нижнем Тагиле.

В ноябре 2024 года Свердловский областной суд признал 32-летнего Данила Мухаметова виновным в госизмене. Он получил 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2,5 года и штрафом в 300 тысяч рублей.

Данил Мухаметов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, приговор был обжалован в апелляционной инстанции, однако Второй апелляционный суд общей юрисдикции не нашел оснований для его изменения. Таким образом, приговор Данилу Мухаметову вступил в законную силу.

Виктория Мухаметова

Что касается его жены Виктории, ей было назначено 12,5 лет колонии общего режима и 300 тысяч рублей штрафа. Ее приговор вступил в силу в январе нынешнего года.