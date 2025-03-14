Депутат Алексей Вихарев подарил массажный стол Ирбитской городской больнице

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев подарил Ирбитской городской больнице новый массажный стол для физиотерапевтического отделения. Запрос поступил от пациентов учреждения в Ирбитский филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева.

"Горожане рассказали – предыдущая кушетка уже давно пришла в негодность, а потребность в физиопроцедурах не сократилась. Откликнулся на обращение горожан, вместе с волонтерами нашли нужное оборудование, закупили и передали в больницу", – рассказал депутат в своих социальных сетях.

Напомним, что Волонтерский центр Алексея Вихарева открылся в Ирбите еще в начале февраля и расположился по адресу ул. Первомайская, 46. Филиал работает совместно с общественной приемной партии "Единая Россия". Первый же офис открылся в центре Екатеринбурга в 2023 году, а на следующий год офис появился и в Академическом районе.

Среди направлений работы – развитие местного здравоохранения, гуманитарная помощь бойцам СВО, социальная поддержка представителей старшего поколения. Волонтеры помогают многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, развивают молодежный спорт, оказывают экстренную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.