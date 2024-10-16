Волонтерский центр Алексея Вихарева открылся в Академическом районе

В Академическом районе Екатеринбурга торжественно открыли второй в городе филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева. Офис располагается возле Преображенского парка по улице Академика Сахарова, 51.

Алексей Вихарев - депутат, руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга. В городе и регионе он также известен как основатель медицинской фракции, который первый в стране организовал дворовую вакцинацию в период коронавируса. Несмотря на то, что медфракции больше нет, депутат продолжает помогать медорганизациям и обычным жителям уральской столицы, которые нередко обращаются к нему как с юридическими, так и бытовыми проблемами.

Именно для этих целей чуть больше года назад в центре Екатеринбурга открылся первый Волонтерский центр Алексея Вихарева – на ул. 8 Марта, 8Д. Сейчас под руководством "единоросса" работает более 1 тыс. добровольцев.

"В Волонтерском центре Алексея Вихарева я уже год. За это время обрел новых друзей и единомышленников. Вместе с другими волонтерами помог не только жителям нашего города, но и других регионов страны, куда мы регулярно отправляем гуманитарную помощь. Вдохновляет, что мы приносим реальную пользу, делаем наш город чище и добрее. Впереди много интересных задач, с которыми мы обязательно справимся!" – поделился активист Волонтерского центра Сергей Воропаев.

В Центре поддерживают медиков и учреждения здравоохранения, отправляют гуманитарную помощь участникам СВО и жителям новых территорий, откликаются на просьбы о помощи пожилых людей, многодетных и нуждающихся семей, призывают горожан голосовать за благоустройство парков по программе ФКГС. Также активно участвуют в городских мероприятиях и экологических акциях, помогают приютам для животных и сотрудникам МЧС в тушении природных пожаров, устранении последствий ЧС, убирают мусор на субботниках вместе с местным отделением Российского экологического общества.

Ежедневно от кандидатов в волонтеры поступают заявки на вступление в ряды активистов. Теперь же это будет проще и жителям самого молодого района Екатеринбурга.

"Самое важное для нас – это вовлечение молодежи в городскую жизнь, помощь людям. Лично мне очень импонирует, что Алексей Андреевич уделяет этому большое внимание. Все ребята со счастливыми горящими глазами! Теперь и они станут частью этой большой созидательной работы", – прокомментировал глава Академического района Николай Смирнягин.

Также Волонтерский центр работает как приемная депутата: за прошедший год за помощью и юридическими консультациями обратилось больше 10 тыс. человек.

"Наш Волонтерский центр существует уже второй год. За это время к нам присоединились больше 1000 молодых людей и девушек. Ребята пришли, чтобы научиться труду и ответственности. Это именно те качества, которые помогут во взрослой жизни. Мы здесь учимся помогать пожилому населению, заботиться об окружающей среде, поддерживать ребят, которые находятся в зоне СВО. Сегодня мы открыли филиал в Академическом районе. Именно здесь, в самом молодом районе города, живет яркая, прогрессивная, сильная молодежь, которая хочет научиться помогать и понять, что такое волонтерство. Возможно, через некоторое время мы откроем дополнительные филиалы в других районах, а также в Свердловской области. Приходите к нам! У нас интересно!" – сказал руководитель фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Волонтерский центр Алексея Вихарева имеет официальный статус на платформе добровольчества Добро.ру. Все активисты могут получать верифицированные на Госуслугах волонтерские часы, которые дают дополнительные баллы при поступлении в вузы, отборах на международные фестивали и служат отличной рекомендацией будущим работодателям. Кроме того, волонтеры получают уникальный практический опыт. Летом несколько ребят-активистов в рамках "Волонтерского десанта" дважды ездили в подшефную нашей области территорию ДНР – Тельманово, где обменивались опытом с донецкими волонтерами, вместе восстанавливали парки, родники и набережные.