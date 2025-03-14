США обсуждают возможность сотрудничества с "Газпромом"

Американские власти начали обсуждать с Москвой возможности сотрудничества с "Газпромом".

Речь идет о глобальных проектах на фоне совместных попыток урегулировать конфликт на Украине. По данным Bloomberg, обсуждения пока находятся на ранней стадии.

Между представителями США и России состоялись предварительные контакты по этому вопросу, однако участники переговоров пока не известны.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры о возвращении иностранных компаний в Россию уже ведутся в правительстве в закрытом режиме. По его словам, Россия никого не выгоняла, а потому компании всегда могут вернуться на внутренний рынок, однако есть шанс, что их ниша уже будет занята отечественным аналогом.