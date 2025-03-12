В Екатеринбурге снова переносят строительство тоннеля на Куйбышева

В Екатеринбурге снова отложили работы по строительству тоннеля на улице Куйбышева. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что работы должны были стартовать 24 февраля, а завершиться к 10 июня, однако позднее сроки были перенесены на 11 марта и 17 августа соответственно. Когда именно начнется строительство, в горадминистрации не рассказали, но отметили, что откладывать свои планы в долгий ящик не собираются - команда рабочих выйдет на место уже в ближайший месяц. Причины переноса пока также не сообщают.

Напомним, что работы проводятся в рамках благоустройства участка набережной Исети - от улицы Куйбышева до Декабристов. В конце прошлого года стало известно, что длину подземного тоннеля в районе моста через реку Исеть решено увеличить с планируемых 30 до 87 м. Переход должен соединить "УГМК-Арену" и Дендропарк.