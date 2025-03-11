В главном миграционном центре Екатеринбурга толпа снесла входную дверь

В миграционном центре на улице Сулимова в Екатеринбурге сегодня настоящий бунт - толпа мигрантов снесла входную дверь с петель и ринулась внутрь. Кто-то и вовсе пытался залезть по столбу в здание.

Запись происходящего опубликовал Telegram-канал "Безумный ЕКБ". Что именно происходит и из-за чего толпа мигрантов так агрессивно пытается попасть в здание, предстоит выяснить сотрудникам полиции.

"В миграционный центр направлен наряд полиции территориального ОВД для принятия мер реагирования. В мае – июне текущего года данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания по ул. Кислородная, 8. Прием населения по вопросам миграционного законодательства будет оптимизирован", – прокомментировал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Прокомментировал ситуацию и депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков. Он заявил, что подготовит письма в городскую прокуратуру и полицию, чтобы разобраться в инциденте и выявить всех к нему причастных.

"Как думаете, заслуживает ли человек, который таким способом пытается "встать на миграционный учет, получить патент на работу в РФ или продлить сроки своего пребывания в стране", предоставления услуг и лояльного отношения к себе? Я думаю, что нет!" - заявил депутат.

Напомним, что аналогичная ситуация произошла в ноябре 2024 года. Ранним утром огромная толпа мигрантов ворвалась в миграционный центр, чуть не задавив сотрудника, открывшего ворота. Тогда полиция не увидела в этом каких-либо нарушений.

Недавний опрос показал: больше 80% свердловчан считают, что в регионе находится слишком много мигрантов.