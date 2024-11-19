В полиции не увидели нарушений в "штурме" миграционного центра в Екатеринбурге

В УМВД по Екатеринбургу прокомментировали ситуацию в отделе полиции на улице Сулимова, куда ранним утром ворвалась огромная толпа мигрантов. В ведомстве не увидели в этом каких-либо нарушений.

Видео инцидента появилось сегодня в Сети. На кадрах видно, как сотрудница миграционного центра открывает ворота, за которыми уже стоят десятки иностранцев. Женщина предупреждает мигрантов, что бежать не нужно, но едва ворота открываются, толпа приезжих врывается внутрь, сметая все на своем пути.

Как сообщили Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, в данный момент ситуация под контролем.

"Скопление иностранных граждан в районе дислокации отдела по вопросам миграции связано с повышенным спросом на услуги данного подразделения. В настоящее время отдел работает в штатном режиме, нарушений общественного порядка не зафиксировано", - заявили в ведомстве.

Напомним, проведенный недавно опрос показал: больше 80% свердловчан считают, что в регионе находится слишком много мигрантов.