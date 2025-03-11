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Фото:mchs.gov.ru

Суд в Красноярске смягчил приговоры двум фигурантам дела о прорыве дамбы

Красноярский краевой суд смягчил наказание гендиректору артели "Сисим" Максиму Ковалькову и начальнику участка артели Андрею Еганову по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае в 2019 году.

Ковалькову смягчили наказание на два месяца, а Еганову — на один. В итоге Ковальков получил наказание в виде лишения свободы на 3 года и 10 месяцев в колонии поселения, а Еганов — 3 года и 5 месяцев.

Как сообщает пресс-служба суда, Еганов свое наказание уже отбыл. Ковалькову осталось отбыть еще три месяца в колонии-поселении.

Кроме того, снят арест с имущества осужденных.

В феврале 2024 года Ковалькову было назначено четыре года лишения свободы в колонии-поселении и два года запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Еганов был приговорен к трем годам и пяти месяцам колонии-поселения и двум годам запрета заниматься добычей полезных ископаемых. Горному мастеру Евгению Александрову суд назначил три года три месяца лишения свободы в колонии-поселении и 1,5 года запрета заниматься добычей полезных ископаемых.

Все они обвинялись по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, ЧП произошло 19 октября 2019 года. На реке Сейба разрушились дамбы технического водоема, находившиеся рядом с золотым прииском. Все они были возведены незаконно. В рабочем поселке прииска затопило общежития, погибли 20 человек, несколько десятков были госпитализированы.

По версии следствия, руководство компании "Сисим" решило незаконно нарастить дамбу, чтобы накопить за ней воду и скрыть от проверок загрязнение реки сбросами промышленных отходов на месторождении россыпного золота. По распоряжению Ковалькова сброс воды в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым был временно приостановлен. Это привело к прорыву каскада из шести самовольно возведенных технологических дамб, удерживающих большой объем воды.

Теги: прорыв дамбы, красноярский край, приговор


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