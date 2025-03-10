Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отозвал поданное ранее ходатайство о снятии судимости. Судья должен будет прекратить производство по делу.

"По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства", - сообщила "Ъ" пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина.

Напомним, Улюкаев вышел по УДО в 2022 г. Он отсидел почти 5,5 лет. В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Экс-министра обвиняли в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. В июне 2018 г. Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери. В заключении он работал в библиотеке и читал сокамерникам лекции по экономике.