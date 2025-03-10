Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

10 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США приостанавливают военную помощь Киеву

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество В России
Фото: Накануне.RU

Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отозвал поданное ранее ходатайство о снятии судимости. Судья должен будет прекратить производство по делу.

"По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства", - сообщила "Ъ" пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Мадонна Кочина.

Напомним, Улюкаев вышел по УДО в 2022 г. Он отсидел почти 5,5 лет. В декабре 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Экс-министра обвиняли в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина. В июне 2018 г. Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери. В заключении он работал в библиотеке и читал сокамерникам лекции по экономике.

Теги: Алексей Улюкаев, судимость, суд, Москва


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2025 10:18 Мск Улюкаев просит суд снять с него судимость
Ранее 12.05.2022 13:27 Мск Улюкаев после освобождения из колонии вернулся в квартиру в элитном ЖК в Москве
Ранее 12.05.2022 10:26 Мск Улюкаев вышел из колонии
Ранее 29.04.2022 14:54 Мск Сечин не стал комментировать УДО экс-министра Улюкаева, вымогавшего у главы "Роснефти" взятку
Ранее 29.04.2022 10:02 Мск Суд: Цель наказания в отношении Улюкаева достигнута
Ранее 22.05.2019 15:58 Мск СМИ: Отбывающий срок в колонии Улюкаев разводится с женой
Ранее 14.02.2019 13:04 Мск Земельные участки, Land Rover, дом: суд снял арест с имущества Улюкаева
Ранее 16.01.2019 11:33 Мск ФСИН опровергла заявления о вип-камере Улюкаева
Ранее 10.12.2018 20:48 Мск Улюкаев выплатил назначенный ему судом штраф
Ранее 13.11.2018 15:10 Мск "С йогой сейчас похуже - негде заниматься": Улюкаев рассказал, как ему сидится в колонии
Ранее 31.10.2018 11:05 Мск Со счета Улюкаева снят арест для уплаты штрафа в 125 млн
Ранее 14.08.2018 15:40 Мск Президиум Мосгорсуда отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву
Ранее 03.08.2018 17:20 Мск Защита Улюкаева попросила взыскать с него штраф по приговору
Ранее 05.07.2018 13:58 Мск Защита Улюкаева обжаловала решение о возврате генералу Феоктистову $2 млн
Ранее 29.06.2018 11:00 Мск 2 млн долларов, переданные как взятка Улюкаеву, вернули генералу ФСБ
Ранее 29.06.2018 09:54 Мск Процесс о судьбе взятки Улюкаева закрыли от слушателей
Ранее 09.06.2018 11:38 Мск Улюкаева отправили в колонию к насильникам и убийцам
Ранее 09.06.2018 08:26 Мск Бывший генерал ФСБ попросил вернуть ему $2 млн, с которыми задержали Улюкаева
Ранее 05.06.2018 09:53 Мск Суд решит, что делать с $2 млн, полученными Улюкаевым от Сечина
Ранее 01.06.2018 14:22 Мск Защита Улюкаева подала кассационную жалобу на приговор
Ранее 31.05.2018 14:11 Мск Осужденного на восемь лет Улюкаева отправили в колонию
Ранее 24.04.2018 14:09 Мск Стало известно, когда Улюкаева отправят в колонию
Ранее 13.04.2018 06:35 Мск Юрист назвал странным изменение приговора Улюкаеву
Ранее 12.04.2018 20:35 Мск Мосгорсуд изменил приговор Алексею Улюкаеву
Ранее 12.04.2018 10:57 Мск Сечин пришел в суд по делу Улюкаева
Ранее 29.03.2018 14:15 Мск Силуанов назвал Улюкаева товарищем
Ранее 16.03.2018 17:47 Мск Мосгорсуд в апреле рассмотрит жалобу на приговор Улюкаеву
Ранее 19.12.2017 13:38 Мск Адвокат Улюкаева обжаловал приговор
Ранее 18.12.2017 11:14 Мск Адвокаты Улюкаева намерены добиваться отмены приговора
Ранее 17.12.2017 09:11 Мск "Будет сидеть в тишине и думать о ситуации", - журналисты и правозащитники посетили Улюкаева в изоляторе
Ранее 15.12.2017 18:20 Мск Ясин назвал приговор Улюкаеву "национальным позором"
Ранее 15.12.2017 16:22 Мск "Если вы чиновник и ваш друг просит подержать его портфель, пока он завяжет шнурки - бегите!" - экс-зам уральского полпреда о приговоре Улюкаеву
Ранее 15.12.2017 13:51 Мск Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима
Ранее 15.12.2017 12:50 Мск Адвокаты Улюкаева решили обжаловать приговор, не заслушав его до конца
Ранее 15.12.2017 12:09 Мск Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в 2 млн долларов
Ранее 15.12.2017 10:15 Мск "От тюрьмы не зарекайся": Улюкаев пришел на оглашение приговора с сумкой
Ранее 14.12.2017 21:08 Мск Генерал ФСБ назвал имя человека, который передал $2 млн на "взятку" Улюкаеву

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети