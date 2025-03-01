В Петербурге арестовали водителя автобуса, устроившего смертельное ДТП

В Санкт-Петербурге арестовали 55-летнего водителя автобуса, который устроил смертельное ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 28 февраля текущего года обвиняемый при повороте налево на ул. Варшавскую, утратил контроль над управлением автобуса, выехал на полосу встречного движения по ул. Варшавской, где совершил столкновение с двумя автомобилем.

После чего, выехал на проезжую часть бокового проезда Ленинского пр., где вблизи дома 159 по Ленинскому пр. совершил наезд на семь припаркованных автомобилей.

Далее обвиняемый выехал на тротуар, совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего на проезжей части Ленинского пр. столкнулся с автобусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 77-летняя женщина.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 27 апреля 2025 года.