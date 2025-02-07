Домашний арест сотруднице "Газэкс" по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле оставлен в силе

Свердловский областной суд признал законным продление меры пресечения сотруднице "Газэкс" по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле. Решение оставлено в силе.

Напомним, 27 января Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест Александре Ерыкиной и двум ее коллегам до 1 мая 2025 года включительно. Позже адвокат Ерыкиной подал апелляцию на это решение.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, после изучения материалов дела адвокату было отказано в удовлетворении жалобы. Постановление райсуда вступило в силу. Александра Ерыкина останется под домашним арестом до мая.

После взрыва газа и обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, которое случилось 1 августа 2024 года, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", обслуживавшей данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Суд отправил газовиков под домашний арест.