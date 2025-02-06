Суд отправил под арест бывшего замглавы администрации Дегтярска

Суд избрал меру пресечения для бывшего заместителя главы администрации Дегтярска Виктора Солдатова. Экс-чиновника отправили в СИЗО.

Как сообщили Накануне.RU в Первоуральском городском суде, Солдатову предъявлено обвинение по статье УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере". Следствие заявило ходатайство о заключении его под стражу.

Сегодня, 6 февраля, суд отправил Виктора Солдатова под арест. Срок содержания под стражей – 1 месяц и 29 суток, то есть до 4 апреля 2025 года.

"Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение трех суток", - уточнили в городском суде.

Напомним, в конце прошлого года силовики задержали главу Дегтярска Вадима Пильникова. Ему вменили статью УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" и также отправили под арест.