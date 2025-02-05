Бастрыкин предложил запретить в России продажу алкоголя лицам младше 21 года

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предлагает запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года. По его мнению, это поможет снизить "алкоголизацию" молодежи, пишет ТАСС.

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Речь идет обо всех спиртных напитках, в том числе о пиве.

"Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста", - заявил Бастрыкин.

Также он предложил привлекать к ответственности за сбыт наркотиков с 14 лет.

Напомним, 2024 год был ознаменован началом новой борьбы за трезвость в России, регионы начали ограничивать продажу спиртосодержащей продукции по времени. К таким мерам прибегли в Бурятии, Дагестане, Якутии, Туве, Чечне и в Вологодской области.

3 февраля 2025 года в России повысились административные штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям табака, вейпов и кальянов. Документ подписал Владимир Путин. Теперь за продажу детям сигарет, кальянов и никотинсодержащей продукции нужно будет заплатить от 200 до 300 тысяч рублей для граждан, от 500 до 700 тысяч рублей — для должностных лиц и от 1,5 до двух миллионов рублей - для юридических.