Свердловский министр оценил завод "Атомстройкомплекса" в Березовском

В Свердловской области растет число заводов, применяющих на производстве технологию вторичной переработки. Одно из таких предприятий на этой неделе посетил региональный министр.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", зола уноса, она же "летучая зола" – это натуральный продукт, который образуется и накапливается в результате работы угольных электростанций. Продукт обладает высоким потенциалом для вторичного применения и интересен в первую очередь производителям строительных материалов. Наибольший объем золы уноса Рефтинской ГРЭС в Свердловской области на протяжении вот уже двух десятков лет перерабатывает завод "Теплит" (входит в структуру ГК "Атомстройкомплекс").

Накануне с рабочим визитом предприятие посетил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков. Он лично оценил качество выпускаемой продукции и перспективы масштабирования эко-производства.

"Знаю, что у собственников есть планы по открытию третьего и даже четвертого завода. Нам интересно, чтобы в регионе были собственные производители строительных материалов. Важно и то, что основным сырьем для производства блоков служат зола Рефтинской электростанции и цемент, который также производится в нашем регионе. Сегодня более 60% газоблоков, применяемых в регионе, местного производства. Расширение географии присутствия наших строительных материалов за счет пуска новых заводов принесет Свердловской области новые рабочие места, инвестиции, налоги", - отметил Руслан Садыков.

Экскурсию по Березовскому заводу "Теплита" – участнику нацпроекта "Производительность труда" – для министра провел управляющий директор Андрей Вишневский. Помимо этого предприятия есть аналогичный завод в поселке Рефтинском. А уже в этом году откроется еще один, третий завод – его строительство завершается под Сысертью, на территории Габиевского индустриального парка.

"Переработке золошлаковых отходов в стране сегодня уделяется большое внимание, стоит задача по ее увеличению. С запуском третьего завода "Теплита" мы доведем объем переработки золы уноса до 400 тысяч тонн в год – это месячный объем золы, которая остается на Рефтинской ГРЭС. Благодаря производству газозолоблоков, вместо накопления золоотвалов регион получает качественный и экологичный строительный материал, который применяется в многоквартирном и индивидуальном жилищном строительстве, возведении объектов социального и производственного назначения", - рассказал Андрей Вишневский.

Справка

Завод "Теплит" входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного газобетона в России. Объем производства газозолоблоков на двух существующих предприятиях, расположенных в Березовском и Рефтинском, составляет 700 тысяч кубометров в год. После запуска третьего предприятия в Сысертском ГО общий объем выпуска газозолобока на "Теплите" составит 1,2 млн кубометров в год. Материал широко востребован: он долговечен, хорошо сохраняет тепло, обладает правильной геометрией и небольшим весом, за счет чего прост в применении.