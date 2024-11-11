Новый завод "Атомстройкомплекса" в Сысерти будет производить 400 тысяч кубометров газоблока в год

Лидер уральского региона по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона – ООО ПСО "Теплит", входящий в состав ГК "Атомстройкомплекс" – продолжает строительство третьего завода в Сысертском районе Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, завод начнет работу уже в 2025 году и будет производить 400 тысяч кубометров газоблока в год.

"Завершены монтаж автоклавов, их теплоизоляция. Ведется монтаж оборудования котельной, монтаж технологических трубопроводов и запорной арматуры. Контур производственного здания полностью готов; произведен пуск отопления. Завершено армирование в зоне формирования автоклавных поездов; ожидается заливка бетона и установка оборудования, часть которого уже прибыла на склад. Возведены стены административно-бытового корпуса; проводятся внутренние отделочные работы", - рассказал заместитель начальника цеха ООО ПСО "Теплит" (ГК "Атомстройкомплекс") Андрей Адамов.

Также на сысертской площадке идет заливка основания склада готовой продукции. Параллельно развивается инфраструктура нового завода: подъездные пути и инженерные сети (водопровод, газопровод, канализация, электричество). Завод в Сысерти будет выпускать теплоэффективный газоблок марки D300 – новый для рынка продукт, который производится лишь на нескольких предприятиях страны. Преимущество этого материала в том, что он весит меньше блоков других марок, однако стены из него такие же теплые и прочные. Его легко укладывать, благодаря чему растет производительность труда на строительной площадке.

Популярность ячеистого бетона растет, поэтому удовлетворить спрос застройщиков и частных лиц в строительный сезон и перекрыть дефицит материала в периоды ажиотажа мощностями рефтинского и березовского заводов становится непросто. Силами трех предприятий объем выпуска твинблока составит 1,2 млн кубометров в год, что позволит ООО ПСО "Теплит" не только решить эти задачи, но и оставаться крупнейшим в УрФО производителем стеновых газобетонных блоков, а также нарастить долю своего присутствия в соседних регионах.

Выгодно и местоположение новой площадки: близость федеральной трассы "Екатеринбург – Челябинск" позволит ООО ПСО "Теплит" расширить географию поставок, упростит выход на рынки сбыта Челябинской области, Башкирии, Удмуртии, Казахстана и выведет предприятие на федеральный уровень.