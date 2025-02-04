Детский сад и теннисный корт. Утверждена новая площадка под КРТ в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новую площадку под комплексное развитие территории (КРТ), которая на этот раз состоит сразу из двух несмежных территорий.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на первом участке в 9 тыс. кв.м. в границах переулка Шадринского и улицы Блюхера построят жилые дома, детский сад минимум на 100 человек и теннисный корт. Сейчас там расположены 4 дома 1950-ых годов постройки, один из которых признан аварийным, а также два объекта гражданской обороны. В зависимости от решения специальной комиссии их ликвидируют или построят новые взамен.

Второй участок находится около пересечения переулка Базового и Сибирского тракта. Сейчас там стоит один дом 1962 года постройки, но после его сноса на площади в 3,6 тыс. кв.м. появится благоустроенная территория, которая станет точкой притяжения жителей ближайших кварталов.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге выставили на аукцион еще одну площадку КРТ в границах улиц Московской и Гурзуфской. В ноябре выставили на аукцион площадку в границах улиц Начдива Васильева, Репина и Ленинградской, а в декабре - площадку в квартале улиц Бакинских Комиссаров, Калинина и переулка Симбирского.