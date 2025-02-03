Первопроходцы. СПГУ будет учитывать средний балл аттестата

Не дожидаясь решения на федеральном уровне, Санкт-Петербургский горный университет (СПГУ) уже в 2025 году будет учитывать при поступлении средний балл аттестата.

В конце 2024 года глава СПЧ Валерий Фадеев предложил учитывать при поступлении в вуз средний балл выпускников. По его мнению, это станет интегральной оценкой знаний по всем предметам, потому что сегодняшняя система вынуждает школьников учить только те предметы, по которым они сдают ЕГЭ, а все остальные они фактически не изучают. В результате 80% молодых россиян не знают, куда впадает Волга. Кроме того, можно получить высокие баллы по нужным предметам, но быть полным профаном во всем остальном. Это неправильно, считает Фадеев.

СПГУ опубликовал свои правила приема, в которых говорится, что прием на обучение осуществляется на основании учета в качестве вступительного испытания среднего

балла аттестата о среднем общем образовании (диплома о среднем профессиональном образовании и квалификации или диплома о высшем образовании и квалификации), приведенного по стобалльной шкале. Например, если средний балл аттестата 4,5, то это означает 90 баллов. На втором месте стоят ЕГЭ и (или) внутренние вступительные испытания.

Идею Фадеева некоторые критикуют, считая, что она будет содержать субъективизм учителей и школ, которые постараются завысить своим выпускникам баллы. Но другие считают ее рабочей.

"Это более полная информация об абитуриенте. Не секрет, что кто-то целенаправленно готовился только по зачетным дисциплинам. Новая система учета дает возможность оценивать общую подготовку соискателей. При этом никаких дополнительных усилий от абитуриента не требуется", - отметил секретарь приемной комиссии вуза Денис Пеленев.

Ректор СПГУ Владимир Литвиненко объяснил решение необходимостью повышать роль школы, возвращать доверие к ней, а не только ориентироваться на ЕГЭ. Отчасти это и приглашение к дискуссии о школьном образовании и воспитании, которые были утрачены.

"Сегодня учителя отвечают только за сдачу ЕГЭ, и родители от них даже требуют снижения нагрузки по предметам, которые их детям не надо сдавать на ЕГЭ. Такая ситуация обрекает школу на дальнейшую деградацию", - говорит Литвиненко.

СПГУ является одним из шести вузов - участников эксперимента по переходу на новую национальную систему образования. Он станет первым вузом, который будет учитывать средний балл. Саму идею ранее поддержал президент РФ Владимир Путин.