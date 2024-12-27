Сдали назад. МГТУ им. Баумана отсрочил обязательный ЕГЭ по физике

МГТУ им. Баумана отменил решение о введение четырех ЕГЭ вместо трех для абитуриентов, поступающих в 2025 году. Изменение планируется ввести в 2026 году. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Гордин.

Как сообщалось, МГТУ им. Баумана ввел требование сдавать обязательный ЕГЭ по физике при приеме на все инженерные специальности, включая ИТ. То есть установил четыре вступительных ЕГЭ: русский язык, математика, физика и информатика.

Но, принимая во внимание, что многие абитуриенты не смогут быстро подготовиться, принято решение отсрочить нововведение. Оно будет введено в тестовом режиме.

"Лучшие абитуриенты, поступившие на платной основе, получат возможность учиться с 90% скидкой на весь срок обучения – при условии сдачи ими четырех ЕГЭ: то есть конкурс по трем экзаменам, а скидка за четыре", - написал ректор.

Власти постоянно говорят о важности физики, но ничего не меняется. Физика фактически исчезает из российских школ, так как ее некому преподавать. Количество учителей физики неуклонно снижается, а предмет преподают в основном пожилые учителя, так как молодых почти нет. Учителей физики младше 35 лет на всю Россию чуть больше 5 тыс. - это мизерные цифры. А всего учителей физики около 30 тыс., то есть в каждой четвертой школе России их вообще нет.