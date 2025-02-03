03 Февраля 2025
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Фото: photoxpress.ru

Мишин высказался о возможных причинах обысков

Генеральный продюсер KION Игорь Мишин высказался об обысках, прошедших в его доме. В интервью Ксении Собчак Мишин прокомментировал три разные версии случившегося.
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По словам Мишина, постановление об обыске утверждено по делу пермского галериста Марата Гельмана*, в котором Мишин является свидетелем. Это – юридическое основание, хотя никаких общих дел и даже знакомства у них не было и нет.

"Мы не знакомы. Я узнал, кто такой Гельман*, после обыска", - сказал Мишин.

Другая версия обысков – участие в "голой вечеринке" и "вбросы о том", что Мишин – её организатор.

"Да, я там был среди 500-600 приглашённых, не имею к организации или финансированию ни малейшего отношения. Я – не организатор, не спонсор, не придумщик", - сказал Мишин.

Третья возможная причина визита силовиков к Мишину – якобы найденный свёрток с белым порошком.

"Я могу комментировать только подписанный протокол изъятых вещей. В этом документе свёртка нет", - сказал Мишин.

Игорь Мишин участвовал в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в "Мутаборе", которая прогремела в конце 2023 г. СМИ писали, что Мишин, возможно, был одним из ее организаторов. Сама Ивлеева долгое время была лицом МТС и снималась в рекламе мобильного оператора.

В феврале 2024 г. на суде по "голой вечеринке" представитель МТС заявил, что Мишин был уволен с поста главы "МТС Медиа" ещё до того, как засветился на "голой вечеринке" Ивлеевой, а ранее он лишился и поста вице-президента МТС. Пресс-служба МТС при этом заявила, что Мишин продолжает работать в качестве генпродюсера онлайн-кинотеатра KION.

Мишин также известен как генеральный директор телеканала "ТНТ" (2014-16), кинокомпании "Амедиа" (2006-07), основатель и генеральный директор свердловской телекомпании "Четвертый канал" (1991 – 2008).

*признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Теги: Игорь Мишин, обыск, Ксения Собчак


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Ранее 21.11.2024 17:42 Мск У генпродюсера KION Игоря Мишина проходят обыски

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