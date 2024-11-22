22 Ноября 2024
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Фото: photoxpress.ru

Mash: Бывшему вице-президенту МТС Мишину грозит 10 лет

Генеральному продюсеру KION и участнику "голой вечеринки" Игорю Мишину может грозить солидный срок.

Во время случившихся 21 ноября обысков у него якобы нашли пакетик с 1 г кокаина, пишет Mash. Такой вес считается крупным.

Вчера силовики нагрянули в дом Мишина в подмосковном коттеджном поселке. В ходе обыска оперативники нашли сверток, его отправили на экспертизу. Изначально визит был связан с делом, по которому проверялась связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам.

Игорь Мишин участвовал в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в "Мутаборе", которая прогремела в конце 2023 г. СМИ писали, что Мишин, возможно, был одним из ее организаторов. Сама Ивлеева долгое время была лицом МТС и снималась в рекламе мобильного оператора.

В феврале 2024 г. на суде по "голой вечеринке" представитель МТС заявил, что Мишин был уволен с поста главы "МТС Медиа" еще до того, как засветился на "голой вечеринке" Ивлеевой, а ранее он лишился и поста вице-президента МТС. Пресс-служба МТС при этом заявила, что Мишин продолжает работать в качестве генпродюсера онлайн-кинотеатра KION.

Мишин также известен как генеральный директор телеканала "ТНТ" (2014—2016), кинокомпании "Амедиа" (2006—2007), основатель и генеральный директор свердловской телекомпании "Четвертый канал" (1991—2008).

Теги: Игорь Мишин, кокаин, наркотик


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Ранее 21.11.2024 17:42 Мск У генпродюсера KION Игоря Мишина проходят обыски

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