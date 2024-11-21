У генпродюсера KION Игоря Мишина проходят обыски

У генпродюсера KION Игоря Мишина, предположительно, проходят обыски, как пишет Baza, в его доме обнаружен сверток с неизвестным веществом.

Telegram-канал сообщает, что сегодня силовики нагрянули в дом Мишина в подмосковном коттеджном поселке. В ходе обыска оперативники нашли сверток, его отправили на экспертизу.

РИА "Новости" добавляет, что силовики изначально пришли по делу, в рамках которого проверяется связь лиц, обвиняемых в пособничестве украинским террористам.

Baza напоминает, что Игорь Мишин участвовал в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой в "Мутаборе", которая прогремела в конце 2023 года. СМИ писали, что Мишин, возможно, был одним из ее организаторов. Сама Ивлеева долгое время была лицом МТС и снималась в рекламе мобильного оператора.

В феврале 2024 года на суде по "голой вечеринке" представитель МТС заявил в суде, что Мишин был уволен с поста главы "МТС Медиа" еще до того, как засветился на "голой вечеринке" Ивлеевой, а ранее он лишился и поста вице-президента МТС. Пресс-служба МТС при этом заявила, что Мишин продолжает работать в качестве генпродюсера онлайн-кинотеатра KION.

Мишин также известен как генеральный директор телеканала "ТНТ" (2014—2016), кинокомпании "Амедиа" (2006—2007), основатель и генеральный директор свердловской телекомпании "Четвертый канал" (1991—2008).