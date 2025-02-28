Обвиняемый во взятке генерал Вадим Шамарин заключил сделку со следствием

Глава управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин, обвиняемый во взятке на 1,4 млрд рублей, признал вину и заключил сделку со следствием, дав показания на лиц, интересовавших следствие, сообщает ТАСС.

Военными следователями установлено, что с 2019 по 2023 год Минобороны России при исполнении государственного оборонного заказа заключены государственные контракты с пермским телефонным заводом "Телта" на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ на общую сумму более 1,4 млрд руб.

Напомним, начальник главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин, занимавший также должность замначальника Генштаба, получил взятку в размере 36 млн руб. от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. За эту сумму он должен был добиться увеличения объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России, а также просто покровительствовать предприятию.