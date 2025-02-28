СКР: Двое руководящих сотрудников "Макфы" пытались получить взятку в 16 млн

Следователи сообщили подробности задержания в Челябинске сотрудников АО "Макфа", подозреваемых в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Речь идёт о директоре по закупкам и снабжению и начальнике службы закупа зерна.

По версии следствия, 1 сентября 2024 – 27 февраля 2025 гг. двое руководящих сотрудников компании пытались получить от представителя коммерческой организации не менее 16 млн руб. за беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. Злоумышленники задержаны после передачи первой части взятки – 1 млн руб., сообщает СКР.

Напомним, 8 мая 2024 г. Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход государства. Ответчиками, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфа" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" (Челябинск) и АО "СМАК" (Екатеринбург).