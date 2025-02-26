"Ельцин-центр" отменил выступление поэта после обращения в МВД и прокуратуру

Екатеринбургский "Ельцин-центр" внезапно отменил выступление поэта Германа Лукомникова. Это произошло через сутки после анонса мероприятия.

Лукомников должен был наведаться в "ЕЦ" в эту пятницу, 28 февраля. Накануне в "Ельцин-центре" анонсировали его "творческую встречу", где он собирался рассказать, как ему живется, откуда он "черпает вдохновение" и даже "как учить детей понимать поэзию".

На это обратил внимание ряд патриотических Telegram-каналов, которые указали на явную антироссийскую позицию в сочинениях поэта и глумление над Днем Победы в год ее 80-летия. А члены "Русской общины" подали обращения в МВД и прокуратуру.

Сегодня "Ельцин-центр" сообщил, что встреча с Лукомниковым не состоится.

"К сожалению, мероприятие отменяется. Приносим свои извинения", - сообщили в Telegram-канале "ЕЦ", не став уточнять причины этого решения.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году "Ельцин-центр" отменил выступление Нины Хрущевой – правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева. Это произошло после обращения общественников в прокуратуру и Минюст.