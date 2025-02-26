Четыре страны высказались против выделения пакета военной помощи Украине

Италия, Португалия, Испания и Венгрия выступили против выделения крупнейшего пакета военной помощи Украине на 20 млрд евро за счет замороженных российских активов.

Первые три государства настаивают на поиске других путей финансирования. Это может быть выпуск специальных еврооблигаций или исключение оборонных расходов при расчете дефицита национальных бюджетов. Франция и Германия затягивают с ответом по предложению о выделении такой суммы Киеву.

При этом Швеция, Дания, Польша и Чехия выступают за выделение пакета военной помощи Украине. Как заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, с помощью замороженных российских активов можно заменить поддержку США, если Вашингтон решат больше не поддерживать Украину, сообщает Politico.

Ряд стран ЕС не поддерживают передачу замороженных активов РФ Киеву.