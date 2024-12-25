Шмыгаль: Украина получила $1 млрд за счет замороженных активов России
Киев получил $1 млрд из замороженных российских активов.
Об этом заявил в Telegram глава правительства Украины Денис Шмыгаль.
Он поблагодарил "американских партнеров и Мировой банк за этот важный шаг на пути к справедливости".
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал замороженные активы России украинскими деньгами. Он поблагодарил каждого европейского лидера, который "отстаивает право Украины использовать средства из российских активов".