Шмыгаль: Украина получила $1 млрд за счет замороженных активов России

Киев получил $1 млрд из замороженных российских активов.

Об этом заявил в Telegram глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

Он поблагодарил "американских партнеров и Мировой банк за этот важный шаг на пути к справедливости".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал замороженные активы России украинскими деньгами. Он поблагодарил каждого европейского лидера, который "отстаивает право Украины использовать средства из российских активов".