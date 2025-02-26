Ряд стран ЕС не поддерживают передачу замороженных активов РФ Киеву

Франция, ФРГ, Италия, Испания и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не поддерживают конфискацию замороженных активов России для передачи средств Украине.

Они считают, что такой шаг Европейского союза отпугнет международных инвесторов и упустит свое главное преимущество в мирных переговорах с Москвой. При этом страны Балтии и Северной Европы, соседствующие с Россией, полагают, что средства должны быть переданы Киеву немедленно. Такой позиции придерживается Чехия, Польша и главный дипломат Евросоюза Кая Каллас.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что не принимает аргумент о том, что это юридически проблематично. Дипломат считает, чтобы сделать это, нужна политическая воля, сообщает Politico.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил $1 млрд из замороженных российских активов.