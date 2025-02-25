На месте обрушившегося дома в Нижнем Тагиле посадят 11 елей в память о погибших

В память о погибших жильцах дома на Сибирской в Нижнем Тагиле высадят 11 елей - по дереву на каждого человека. В планах мэрии обустроить на месте трагедии зеленую зону с благоустроенной территорией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, работы по строительству мини-сквера на Сибирской, 81 стартуют уже в этом году. Сейчас эксперты уже заканчивают с разработкой проекта, в который входит: ремонт пешеходных дорожек и проездов вдоль домов на Сибирской, 83 и Вагоностроителей, 64 и 66, установка детской игровой площадки и городской мебели, замена освещения, а также высадка деревьев.

В горадминистрации также добавили, что никаких сооружений или зданий на месте трагедии возводить не будут.

Напомним, в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле погибли 11 человек. Пострадавший дом на Сибирской полностью расселили и уже снесли.

После трагедии, случившейся 1 августа, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц) и отправили под домашний арест. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.