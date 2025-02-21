Минпромторг может забрать разработку "Байкала" у УЗГА

Минпромторг рассматривает варианты заморозки разработки самолета "Байкал" или передачи проекта из рук Уральского завода гражданской авиации к S7 Group. Причиной тому стал ряд "драматических ошибок", допущенных при проектировании и, как следствие, увеличение затрат и срока реализации почти на пять лет.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу, специалистами было обнаружено сразу несколько конструктивных проблем самолета, среди которых: проблемы с устойчивостью на малых скоростях, с высокими усилиями на штурвале, а также необходимость увеличить хвостовое оперение, переработать шасси и перенести хвостовое колесо. Из-за этого, отмечает собеседник агентства, самолет буквально нужно собирать заново, на что УЗГА запросил у Минпромторга еще порядка 10 млрд рублей.

Выделят ли эти средства заводу, пока неизвестно. Из-за этого сейчас обсуждается два пути решения: передача проекта в S7 Group, о чем еще в конце декабря предложили задуматься на совещании Минпромторга, или заморозка проекта, но только при нахождении альтернатив. Например, в программе поставок до 2030 года уже рассматривают ремоторизированный Ан-2. Объединенная двигателестроительная корпорация считает, что производство необходимого для этого двигателя обойдется в пять раз дешевле, чем доработка "Байкала", а именно - 1,8 млрд рублей.

Источник, близкий к Минтрансу, также предположил, что альтернативой могут стать самолеты "Ладога" и "Освея", до вывода которых на рынок долетает Ан-2. Если УЗГА обратит внимание на работу с этими самолетами, то программу "Байкала" и вовсе можно будет "безболезненно закрыть".

Официальных заявлений по данному вопросу пока не последовало. В Минпромторге и УЗГА также пока не ответили, будет ли и дальше вестись работа над "Байкалом". Последнее сообщение от завода на эту тему звучало осенью, а именно - перенос сдачи проекта на 2026 год. Тогда же полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал "вернуться на несколько шагов назад" в проекте и сменить подрядчика.