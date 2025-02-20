20 Февраля 2025
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Фото: пресс-служба &quot;Российских космических систем&quot;

Многие города затопит из-за таяния льдов уже через 75 лет

Значительная часть суши окажется под водой, если ледники продолжат таять. Это может произойти через 75 лет – в 2100-ом году. Об этом в интервью АиФ рассказал ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Андрей Глазовский.
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Из-за таяния ледников в Арктике и Антарктике быстро повышается уровень Мирового океана. Глазовский отметил, что с 1880 года его уровень повысился примерно на 20-24 сантиметра, но в последние десятилетия темпы ускорились.

К середине XXI века уровень Мирового океана может подняться на 0,3-0,5 метра: многие прибрежные города окажутся под угрозой частых наводнений.

"К 2100 году при сохранении нынешних темпов он может увеличиться на 1-2 метра, что приведет к затоплению еще больших территорий и переселению сотен миллионов людей", — предупреждает Глазовский.

По оценке ученого, полный либо частичный уход под воду грозит Новому Орлеану (США), Хошимину (Вьетнам), Бангкоку (Таиланд), Янгону (Мьянма), Дюнкерку (Франция), Гданьску (Польша) и другим городам. Уже сейчас американские города Майами и Нью-Йорк часто переживают наводнения и находятся под угрозой штормов.

"Усиление притока пресных ледниковых вод может сказаться на океанических течениях, регулирующих глобальный климат", — сказал ученый.

Ранее сообащлось, что Арктические льды в январе растаяли до минимальных значений. Об этом изданию Lenta.ru, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Таким образом, побит прежний рекорд 2018 года.

Также аномально сократилась площадь льдов на южном полюсе – в Антарктике. Показатель опустился ниже среднего на пять процентов. Антирекорды фиксируются второй месяц подряд.

В октябре прошлого года количество погибших в результате наводнения в Испании достигло 158 человек. Сильнее всего от наводнения пострадала Валенсия.

Теги: наводнение, лед, арктика, антарктика, потоп


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