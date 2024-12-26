Куренков: из-за изменения климата вырастет количество ЧС

Количество чрезвычайных ситуаций будет увеличиваться из-за опасных природных явлений. Об этом сказал глава МЧС России Александр Куренков, пишет ТАСС.

Прогнозы ведомство делает на основании данных Росгидромета. Специалисты говорят, что опасных погодных явлений становится все больше с каждым годом. Это связано с изменением климата.

"В свою очередь, это может привести и к росту количества чрезвычайных ситуаций", - сказал Куренков.

По его словам, уже все чаще наблюдаются аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи.

Поэтому всем службам Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС нужно постоянно проводить профилактические мероприятия для минимизации последствий от природных ЧС, например, наводнений.

Куренков отметил, что с этого года начали использовать извлеченный донный грунт при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации.

"Это позволит восстанавливать пропускную способность русел рек, не дожидаясь ухудшения ситуации", - уточнил глава МЧС.

Ранее мы писали, что в России процесс потепления идет быстрее, чем везде. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

"Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу", - сказал он.

По его словам, в умеренных широтах потепление происходит в 2,5 раза быстрее, чем в тропических регионах.