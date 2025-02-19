19 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вернувшийся из плена боец СВО не мог доказать факт ранения

Участник СВО из Екатеринбурга, который побывал в украинском плену, не мог доказать факт ранения и получить выплаты. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, при выполнении боевой задачи мужчина получил осколочное ранение и контузию, потерял сознание и попал в плен к вооруженным силам Украины. Впоследствии уралец был освобожден в ходе обмена. По возвращении ему была установлена инвалидность 3 группы.

Однако получить справку, которая подтвердила бы получение ранения и контузии именно на СВО, он не смог. Тогда прокуратура подала заявление в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Оно было рассмотрено и факт установлен. После этого боец получил региональную единовременную выплату за ранение в 150 тысяч рублей.

Когда именно уралец вернулся из плена, в ведомстве не уточнили. Прошлой осенью сообщалось об освобождении четверых свердловчан, участвовавших в боях в Курской области.

Теги: СВО, ранение, выплата, прокуратура, Екатеринбург


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