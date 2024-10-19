Участвовавшие в боях в Курской области свердловчане освобождены из плена

Четверо свердловчан, участвовавших в боях в Курской области, освобождены из плена. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Как рассказала она на своей странице в соцсети, сегодня утром 95 военнослужащих российской армии были возвращены из плена.

"Четверо из них из нашего списка. Троих подавал нам лично командир бригады, и мы благодарны ему за заботу о своих. А вот четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный", - рассказала свердловский омбудсмен.

Как уточнила Мерзлякова, все возвращенные – "из курских боев". Сейчас они находятся в Белоруссии, в ближайшее время их перевезут в санаторий Министерства обороны России.

Напомним, в июле этого года из плена был возвращен еще один свердловчанин.