Вице-мэр Екатеринбурга поделился планами по закупке нового транспорта

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов поделился планами по закупке нового транспорта для города.

"Обсуждаем закупку в ближайшее время 15 трехсекционных трамваев, автобусов-гармошек, которые хотим поставить на наиболее загруженные маршруты. Еще планируется обновление троллейбусного и трамвайного парка к концу года. В этом году хотим полностью обновить троллейбусный парк, а по трамваям планируем полностью обновить парк в течении пяти лет", - рассказал Галямов на сегодняшнем "круглом столе" в Екатеринбурге.