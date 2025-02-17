Экс-глава Арамиля Владимир Герасименко может стать новым мэром Кургана

Экс-глава Арамиля и бывший заместитель министра транспорта Свердловской области Владимир Герасименко может стать мэром Кургана. О своем намерении побороться за кресло градоначальника он написал в своих социальных сетях.

По его словам, он уже заявился на конкурс и представил программу социально - экономического развития города, беря за основу кластерную модель ее реализации.

"Несмотря на то, что Курган имеет огромный промышленный потенциал, крупные национальные фармацевтические компании, IT - компании, ведущие образовательные, научные учреждения и организации - идет постоянный отток населения и сокращение собственных доходов бюджета. Имея опыт управления городским округом и работы заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства понимаю, как исправить ситуацию в части увеличения доходов бюджета, реализации инфраструктурных проектов, влияющих на качество жизни горожан", - написал Герасименко.

Напомним, что последний глава Кургана Елена Ситникова ушла с поста в январе 2024 года, после того как в декабре 2023-го ее задержали по делу о пожарах в микрорайоне Смолино. До апреля врио главы выступала первый заммэра Анастасия Артышева, после чего исполняющим обязанности мэра была назначена директор департамента социальной политики Юлия Гурьянова, ушедшая с поста уже через шесть дней. Начиная с мая врио главы назначен Антон Науменко.