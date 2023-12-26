Мэра Кургана обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей

Главе Кургана Еленк Ситниковой избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Курганского городского суда.

Ее обвиняют в халатности, которая повлекла смерть двух и более лиц.

Напомним, о задержании мэра стало известно сегодня. Сообщалось, что причиной задержания мог стать пожар в селе Смолино, в котором весной погибли десять человек.

Ситникова родилась 22 ноября 1974 г. Имеет два высших образования. В 1997 г. окончила Курганский государственный университет по специальности "Филология", присвоена квалификация "Учитель русского языка и литературы", в 2005 – Курганский государственный университет по специальности "Юриспруденция", присвоена квалификация "Юрист". С февраля 2020 г. являлась заместителем главы Кургана, возглавляла департамент социальной политики горадминистрации. 7 июля 2021 г. назначена мэром Кургана.