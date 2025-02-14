Шлеменко проведет два боя на турнирах RCC в Екатеринбурге в 2025 году

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко намерен выступить на турнирах RCC в Екатеринбурге дважды в 2025 году.

Напомним, накануне глава лиги смешанных единоборств Николай Клименко сообщил, что планируется бой "Шторма" на номерной турнир RCC, который состоится в мае. Как заявил сам Шлеменко в коротком видео, опубликованном сегодня промоушеном, это действительно так.

"Я готов. Да, действительно, мы переговаривали с Николаем Клименко, и как минимум два раза в этом году я готов приехать к вам в Екатеринбург и показать крутые бои", - пообещал "Шторм".

Он добавил, что по возможным соперникам ясности пока нет.

"Думаю, совсем скоро будет известно. Но могу сказать точно, что равнодушными вы не останетесь", - заверил боец.

Свой предыдущий поединок в рамках RCC Александр провел в декабре прошлого года в Екатеринбурге. Это был реванш против Анатолия Токова, в котором Шлеменко одержал победу раздельным судейским решением.