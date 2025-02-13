Глава RCC сообщил, когда планируется следующий бой Шлеменко

Известный российский боец Александр Шлеменко проведет свой следующий поединок в первой половине нынешнего года. Об этом заявил глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

Как сообщил Клименко, планируется бой "Шторма" на номерной турнир RCC, который состоится в мае.

"Пока по сопернику нет четкого понимания. Но это будет громкий бой", - цитирует промоутера пресс-служба лиги.

В каком городе планируется турнир с участием Шлеменко, пока не сообщается.

Напомним, свой предыдущий поединок в рамках RCC Александр провел в декабре прошлого года в Екатеринбурге. Это был реванш против Анатолия Токова, в котором "Шторм" одержал победу раздельным судейским решением.